Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, который усилит контроль за оборотом оружия.

Предполагается, что в процедуру добавят химико-токсикологические исследования и психологический тест. Никаких бумажных справок кандидатам больше не понадобится. Все заключения медкомиссии будут в электронном виде поступать в Росгвардию. Это исключит и подделку медицинских документов.

Также могут ввести новое понятие "медицинские противопоказания к владению оружием". Их список установит правительство. А вот возраст владения оружием пока повышать не хотят. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.