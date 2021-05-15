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Москва 24

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Общество

21:13

Фальков заявил, что вузы готовы перейти на дистанционку в случае роста заболеваемости

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в случае роста заболевания коронавирусом вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу.

"Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", – отметил он.

Ранее абитуриентам рассказали об особенностях приема в вузы в этом году.

В 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.

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