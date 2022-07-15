Эксперты рассказали, какая сумка-холодильник сохранит продукты в жару

Эксперты рассказали, какая сумка-холодильник сохранит продукты для пикника свежими даже в сильную жару. Они посоветовали обратить особое внимание на материал, из которого сделана сумка.

Отправляясь в дорогу, идеальный вариант сохранить свежесть еды – изотермический контейнер. Это изделие из плотной ткани со слоем термоизоляции. Есть как легкие варианты в виде мягких сумок, так и плотные тяжелые рюкзаки-короба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.