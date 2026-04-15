Дожди и похолодание ожидаются в Москве в ближайшие 10 дней

Ближайшие 10 дней в столице ожидаются дожди и похолодание. К концу недели температура ночью будет чуть выше нуля, а в области возможны слабые заморозки и мокрый снег.

Из-за Московского международного кинофестиваля в центре столицы введут ограничения движения. 16 и 23 апреля с 14:30 до 01:00 перекроют участки в районе Пушкинской площади и Большого Путинковского переулка. На этих же участках будет временно запрещена парковка.

