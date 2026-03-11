Жители Мытищ пожаловались, что не могут спать из-за катающихся под окнами питбайкеров

Жители сразу нескольких дворов в Мытищах не могут спать уже несколько ночей. Под их окнами по дороге катаются питбайкеры. Как утверждают свидетели, экстремалы несовершеннолетние.

Местные жители слышат рев моторов, также молодые люди выполняют опасные трюки на проезжей части. При этом ездить на питбайках по городским дорогам запрещено.

Куда обращаться в такой ситуации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.