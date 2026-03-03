Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 22:30

Город

УК в Коммунарке отказалась чистить проезды к мусорным бакам

УК в Коммунарке отказалась чистить проезды к мусорным бакам

Комплексный ремонт Воробьевского путепровода выполнили на треть

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 8 марта

"Новости дня": более 1 700 тонн гумпомощи отправили московские предприниматели в зону СВО

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Рижский вокзал в Москве выставили на продажу

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ в Москве

Снег прошел несколько раз в Москве 3 марта

Затор на 4 км образовался на МКАД в районе улицы Николая Старостина

"Новости дня": 5 новых автобусов вышли на маршрут № 1818 в Филевском парке

Жители одного из жилых комплексов в ТиНАО жалуются, что их двор буквально утопает в мусоре. В УК ответили, что они уже все убирают, и подчеркнули, что подъезды к контейнерам вне зоны ответственности организации. Дороги относятся к городской инфраструктуре.

Местные жители говорят, что отходы с территории ЖК не вывозили еще с конца прошлого года. Руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ЖКХ Вера Москвина рассказала, что если жители не получают внятных ответов или получают отписки, то остается только прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРустам ШафиуллинДарья Крамарова

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика