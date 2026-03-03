УК в Коммунарке отказалась чистить проезды к мусорным бакам

Жители одного из жилых комплексов в ТиНАО жалуются, что их двор буквально утопает в мусоре. В УК ответили, что они уже все убирают, и подчеркнули, что подъезды к контейнерам вне зоны ответственности организации. Дороги относятся к городской инфраструктуре.

Местные жители говорят, что отходы с территории ЖК не вывозили еще с конца прошлого года. Руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ЖКХ Вера Москвина рассказала, что если жители не получают внятных ответов или получают отписки, то остается только прокуратура.

