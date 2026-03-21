Местные жители пожаловались на игры школьников перед автомобилями в Южном Бутове

На Южнобутовской улице в Москве местные жители пожаловались на опасную игру, в которую играют школьники. Этот челлендж называется "Беги или умри". Суть его в том, что нужно максимально близко перебежать дорогу перед едущим автомобилем. В некоторых случаях опасная забава идет на деньги.

По словам местных жителей, подростки неожиданно срываются с места и перебегают улицу в сантиметрах от капота. Водители успевают затормозить, но такие случаи происходят регулярно. Проигравшим считается тот, кто струсил или угодил под колеса. Такие случаи уже бывали.

