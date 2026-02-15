Более 1,5 тыс мастер-классов подготовили для юных москвичей на фестивале "Масленица"

Более 1,5 тысячи мастер-классов подготовили для детей в рамках фестиваля "Масленица" в Москве. Мероприятия пройдут на 30 городских площадках.

На занятиях ребята научатся готовить блины, украшать посуду и мастерить глиняные игрушки. Кроме того, они смогут посмотреть уличные спектакли, послушать музыкальные концерты и принять участие в спортивных соревнованиях.

