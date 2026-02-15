Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 10:00

Общество

Более 1,5 тыс мастер-классов подготовили для юных москвичей на фестивале "Масленица"

Более 1,5 тыс мастер-классов подготовили для юных москвичей на фестивале "Масленица"

Москвичка прославилась в Сети после видео с попыткой открыть дверь подъезда

Тренд на активное отцовство начал расти в Москве

Студенческие семьи в России получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях

Предмет "Духовно-нравственная культура России" появится в школах

Минпросвещения РФ изменит стандарт работы детских садов

Скрининг новорожденных расширят в столичных роддомах

В Сети распространились видео с тренировками мальчика, мечтающего попасть в "Реал Мадрид"

Лимит сверхурочной работы могут удвоить для роста доходов

В Москву возвращаются морозы

Более 1,5 тысячи мастер-классов подготовили для детей в рамках фестиваля "Масленица" в Москве. Мероприятия пройдут на 30 городских площадках.

На занятиях ребята научатся готовить блины, украшать посуду и мастерить глиняные игрушки. Кроме того, они смогут посмотреть уличные спектакли, послушать музыкальные концерты и принять участие в спортивных соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществофестивалигородвидеоЕгор Бедуля

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика