В Москве обсудили схемы обмана с моделями на столичной неделе моды

В России действуют около двух тысяч агентств, которые обманывают доверчивых моделей, обещая рекламные контракты, но сначала требуют заплатить за портфолио и обучение. Иногда они оформляют кредиты на сотни тысяч рублей. Ведущая программы "Москва сегодня" Алена Суббота обсудила с экспертами схемы, которые больше напоминают мошенничество.

Также она побывала на открытии Столичной недели моды, чтобы узнать, как на самом деле можно попасть в мир стиля и красоты. Участники поделились секретами и рассказали, что важным шагом к успеху является настойчивость и правильное отношение к себе.

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