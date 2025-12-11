Расходы на организацию свадьбы в Москве увеличатся на 15% в 2026 году

В 2026 году расходы на проведение свадьбы в Москве вырастут в среднем на 15%. Средняя стоимость мероприятия на 50–70 гостей с рестораном среднего или высокого класса и полноценной программой составит от 3 до 7 миллионов рублей.

Более бюджетный вариант для компании до 30 человек обойдется в 1–1,5 миллиона рублей, а премиум-уровень начнется от 10 миллионов. Рост цен связан с увеличением гонораров артистов, подрядчиков и стоимости аренды банкетных площадок.

