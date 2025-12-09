Москвичи стали чаще выбирать натуральные ели для новогодних праздников

Москвичи в преддверии Нового года все чаще выбирают натуральные ели вместо искусственных. Продажи деревьев ведутся на специальных базарах, в питомниках и магазинах. Эксперты советуют обращать внимание на свежесть елки: ветки должны быть эластичными, а иголки – крепко держаться.

Для продления жизни дерева необходим ежедневный уход, включающий полив и опрыскивание. Цены на праздничные деревья различаются: сосна высотой два метра стоит около 4 700 рублей и может простоять месяц, ель – от 4 500 рублей, но простоит 1–2 недели.

