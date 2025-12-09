Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 08:00

Общество

Москвичи стали чаще выбирать натуральные ели для новогодних праздников

Москвичи стали чаще выбирать натуральные ели для новогодних праздников

Москвичам посоветовали не отказываться от шапки даже в теплую зиму

Кинологи рассказали, что собаку необходимо готовить к появлению ребенка в семье

В России составили черный список рабочих мест для несовершеннолетних

275 детей родились в Москве 8 декабря

"Утро": температура воздуха в Москве составит 0 градусов 9 декабря

Москвичи начали массово жаловаться на продажу полых золотых украшений

В Госдуме рассказали, в каких случаях собственников могут лишить жилья

Россиянам напомнили об ответственности за нарушение правил регистрации

Врачебная ошибка в столичной частной клинике едва не лишила гимнастку спортивной карьеры

Москвичи в преддверии Нового года все чаще выбирают натуральные ели вместо искусственных. Продажи деревьев ведутся на специальных базарах, в питомниках и магазинах. Эксперты советуют обращать внимание на свежесть елки: ветки должны быть эластичными, а иголки – крепко держаться.

Для продления жизни дерева необходим ежедневный уход, включающий полив и опрыскивание. Цены на праздничные деревья различаются: сосна высотой два метра стоит около 4 700 рублей и может простоять месяц, ель – от 4 500 рублей, но простоит 1–2 недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий НайдаЛариса Соколова

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика