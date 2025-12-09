Форма поиска по сайту

09 декабря, 06:10

Общество

"Новости дня": главную новогоднюю елку для Кремля выбрали в подмосковной Рузе

"Новости дня": в Москве стартовала акция "Подвешенный мандарин"

В столице подвели итоги проекта Мосгордумы "Города-герои – города героев"

Почти каждый четвертый москвич будет работать в новогодние праздники

"Московский патруль": подделки изделий из кожи регулярно попадают в Россию из-за рубежа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 декабря

"Миллион вопросов": юрист рассказал, можно ли не платить за вывоз мусора

Дождь и оттепель ожидаются в Москве 11 и 12 декабря

Правила получения "Семейной ипотеки" изменятся с 1 февраля 2026 года

В Москве чествовали ветеранов СВО в преддверии Дня Героев Отечества

Титул главного новогоднего знака страны в этом году завоевала пышная ель из подмосковной Рузы. Дерево высотой 26 метров, обхватом 64 сантиметра и ветвями, раскинувшимися на 11 метров, победило в конкурсе красоты среди лесных деревьев.

Перед тем как занять почетное место на Соборной площади Московского Кремля, дерево ждет торжественная транспортировка. 10 декабря лесную красавицу в сопровождении почетного караула доставит в столицу сам Дед Мороз, после чего она торжественно въедет в ворота Кремля.

Подробнее – в программе "Новости дня".

