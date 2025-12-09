"Новости дня": главную новогоднюю елку для Кремля выбрали в подмосковной Рузе

Титул главного новогоднего знака страны в этом году завоевала пышная ель из подмосковной Рузы. Дерево высотой 26 метров, обхватом 64 сантиметра и ветвями, раскинувшимися на 11 метров, победило в конкурсе красоты среди лесных деревьев.

Перед тем как занять почетное место на Соборной площади Московского Кремля, дерево ждет торжественная транспортировка. 10 декабря лесную красавицу в сопровождении почетного караула доставит в столицу сам Дед Мороз, после чего она торжественно въедет в ворота Кремля.

Подробнее – в программе "Новости дня".