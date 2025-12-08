Россиянок с детьми до 3 лет могут освободить от испытательного срока при приеме на работу

Россиянок с детьми до 3 лет хотят освободить от испытательного срока при приеме на работу. Поправки в Трудовой кодекс, которые предложила Госдума, поддержало правительство.

В пояснительной записке к документу указано, что воспитание ребенка в период декретного отпуска – это время чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности для женщины. Установление испытательного срока создает избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.