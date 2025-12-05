Форма поиска по сайту

05 декабря, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": детям предложили запретить регистрацию в соцсетях до 16 лет

В Госдуме предложили запретить регистрацию в социальных сетях лицам младше 16 лет. По мнению инициаторов, это позволит защитить детскую психику от негативного контента.

Однако статистика показывает, что аккаунты уже есть у 90% подростков, которые проводят в интернете до 8 часов в день.

Что делать с миллионами существующих аккаунтов несовершеннолетних? Нужно ли вводить возрастные ограничения или искать другие способы защиты детей в цифровом пространстве?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидео

