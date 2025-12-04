Горожане исполнят мечты детей с помощью новогоднего благотворительного проекта

Фото: пресс-служба ВДНХ

Горожане смогут помочь исполнить мечты детей из центра содействия семейному воспитанию благодаря мобильной телестудии проекта "Включайся. Несекретная служба Деда Мороза", которая открылась на ВДНХ рядом с "Домом российской кухни", сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что, помимо исполнения желаний, в студии можно попробовать себя в роли ведущего и сделать памятное фото.

Ежедневно до 21 декабря там будут демонстрироваться видеопоздравления от ребят, оставшихся без родительского попечения. В своих обращениях они поздравят всех с наступающим праздником и загадают заветные желания. Помочь в их исполнении вызвались помощники Деда Мороза – известные музыканты, телеведущие, спортсмены, политики и общественные деятели.

С 08:00 до 12:00 будут проводиться съемки с участием приглашенных гостей. Артисты, спортсмены и блогеры сыграют в настольные игры, запишут новогодние интервью, видеоприветы и поздравления. Звезды будут снимать с установленной в студии "Елки желаний" украшения, чтобы исполнять написанные на них желания.

С 12:00 до 20:00 посетить студию может каждый желающий. Гостям предложат записать собственное видеопоздравление в специальной фотозоне, украшенной арт-объектом "Мама, я в ТВ". Те, кто хочет совершить новогоднее чудо, смогут выбрать игрушку с "Елки желаний" и помочь осуществить мечту ребенка.

В течение работы студии также будет проходить сбор средств на покупку спортивного инвентаря и реабилитационного оборудования для подопечных центров содействия семейному воспитанию, реабилитационного центра "Преодоление" и благотворительного фонда "Линия жизни".

Каждому, кто сделает пожертвование, предложат согреться чаем или кофе в безалкогольном баре или создать уникальную футболку с тематическими принтами, посвященными зиме, Москве и русской культуре.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций. В частности, в рамках проекта "Москва помогает" работают павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарочные наборы и вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов и приютов для животных.

