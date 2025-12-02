Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 16:30

Экономика

"Деньги 24": "Яндекс Маркет" начал тестировать новую модель сотрудничества с продавцами

"Деньги 24": "Яндекс Маркет" начал тестировать новую модель сотрудничества с продавцами

"Деньги 24": стало известно, куда вкладывают деньги российские студенты

Московские кондитеры выпустили 57 видов новогодних подарков

Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

"Новости дня": в Госдуме предложили упразднить статус индивидуального предпринимателя

Стоимость арендного жилья в России упала до показателей августа

Аналитики подсчитали актуальную стоимость новогодних блюд в РФ

"Интервью": Рустам Закиров – о системе оплаты Сбербанка "Вжух"

"Деньги 24": День финансовой грамотности пройдет в Москве 6 декабря

"Деньги 24": правительство РФ утвердит план по борьбе с теневой экономикой

"Яндекс Маркет" начинает тестировать новую модель сотрудничества с продавцами. Для категории "Товары для красоты" комиссия за размещение для тех, кто хранит товары на складах маркетплейса, снизится до 5%. Ранее максимальный тариф в категории составил 48%.

Кроме того, продавцы смогут сами устанавливать цену на витрине, а не подстраиваться под скидки платформы. Эти изменения могут привести к появлению более выгодных предложений для покупателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика