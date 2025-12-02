"Деньги 24": "Яндекс Маркет" начал тестировать новую модель сотрудничества с продавцами

"Яндекс Маркет" начинает тестировать новую модель сотрудничества с продавцами. Для категории "Товары для красоты" комиссия за размещение для тех, кто хранит товары на складах маркетплейса, снизится до 5%. Ранее максимальный тариф в категории составил 48%.

Кроме того, продавцы смогут сами устанавливать цену на витрине, а не подстраиваться под скидки платформы. Эти изменения могут привести к появлению более выгодных предложений для покупателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.