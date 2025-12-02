02 декабря, 16:30Экономика
"Деньги 24": "Яндекс Маркет" начал тестировать новую модель сотрудничества с продавцами
"Яндекс Маркет" начинает тестировать новую модель сотрудничества с продавцами. Для категории "Товары для красоты" комиссия за размещение для тех, кто хранит товары на складах маркетплейса, снизится до 5%. Ранее максимальный тариф в категории составил 48%.
Кроме того, продавцы смогут сами устанавливать цену на витрине, а не подстраиваться под скидки платформы. Эти изменения могут привести к появлению более выгодных предложений для покупателей.
