В Москве начался сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, на 48-й неделе года отмечается увеличение числа заболевших по сравнению с предыдущим периодом, однако врачи успокаивают, что ситуация находится в пределах обычной сезонной нормы.

Среди циркулирующих вирусов доминирует грипп H3N2, на который приходится более 80% всех выявленных образцов. Медики напоминают о ключевых отличиях гриппа от других вирусных инфекций: для него характерны острое начало, высокая температура до 40 градусов и сильная интоксикация организма.

