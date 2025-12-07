Москвичи начали нанимать профессиональных оформителей для украшения новогодней елки

Предновогодняя подготовка для многих москвичей превратилась из радостного ожидания в источник стресса. Чтобы уберечь домашний очаг от возможных разногласий, горожане все чаще прибегают к услугам профессиональных елочных оформителей.

Эти специалисты берут на себя всю праздничную рутину: от распутывания гирлянд и разбора коробок до создания декора. Могут даже докупить что-то, если не хватит. Стоимость такой услуги варьируется от 1 до 15 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.