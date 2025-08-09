Форма поиска по сайту

09 августа, 10:00

Общество

Знаменитый охранник аэропорта Внуково стал моделью

Охранник из Внуково, который покорил сердца девушек, стал моделью. После популярности вирусного ролика, набравшего в соцсетях миллионы просмотров, на 23-летнего Игнатия Ланцева обратили внимание десятки модельных агентств.

С одним из них он и подписал контракт в Москве. Также юноша получал предложения из Нью-Йорка. Теперь Ланцев будет сниматься для люксовых брендов, но работу охранника в аэропорту он оставлять не собирается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

