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Новости

28 июня, 10:00

Общество

Сотрудник Внуково стал звездой соцсетей после видео пассажирки

Сотрудник Внуково стал звездой соцсетей после видео пассажирки

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Популярность мужчин в форме набирает обороты – теперь девушек все чаще привлекают не только актеры или модели, а стюарды и сотрудники аэропортов. Во Внуково сотрудник службы безопасности Игнатий Ланцов оказался в центре внимания после того, как пассажирка сняла его на видео.

Ролик быстро набрал миллион просмотров, а комментарии о внешности охранника заполнили интернет. Сам Ланцов признает, что ему непривычно быть в центре внимания, но отмечает, что в их группе быстрого реагирования все выглядят достойно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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