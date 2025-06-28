Сотрудник Внуково стал звездой соцсетей после видео пассажирки

Популярность мужчин в форме набирает обороты – теперь девушек все чаще привлекают не только актеры или модели, а стюарды и сотрудники аэропортов. Во Внуково сотрудник службы безопасности Игнатий Ланцов оказался в центре внимания после того, как пассажирка сняла его на видео.

Ролик быстро набрал миллион просмотров, а комментарии о внешности охранника заполнили интернет. Сам Ланцов признает, что ему непривычно быть в центре внимания, но отмечает, что в их группе быстрого реагирования все выглядят достойно.

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