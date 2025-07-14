Академик РАН Шустов: на Марс попали микроорганизмы с Земли

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Земные микроорганизмы живут на Марсе, рассказал радиостанции "Комсомольская правда" научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

"Прямое заражение земными организмами других тел Солнечной системы – существенная проблема. Если меня кто-то спрашивает "есть ли жизнь на Марсе?", я всегда отвечаю – уже есть. Мы привезли", – сказал ученый.

По словам эксперта, микроорганизмы попали на планету на роботах и технике, которые люди используют для изучения космического объекта. Шустов отметил, что полностью стерилизовать их невозможно.

Даже при максимально доступном уровне очистки на квадратном метре поверхности техники останется около 300 микроорганизмов. Если использовать очень высокие температуры или сильное гамма-излучение для большей стерилизации, то можно повредить сам прибор, пояснил ученый.

Ранее работники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН засняли рекордно большой протуберанец, который оторвался от Солнца. Его площадь превысила миллион километров. Ученые выразили надежду на то, что выбросы с Солнца не повлияют на Землю.