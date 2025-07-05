Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец

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Шестой за прошедшую неделю рекордно большой протуберанец оторвался от Солнца, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, явление площадью свыше миллиона километров, удалось заснять в первой половине дня 5 июля. Выброс произошел в направлении северного полюса Солнечной системы с 09:00 до 14:00 по московскому времени.

"Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект был зарегистрирован и у противоположного южного полюса Солнца", – говорится в сообщении.

В течение последних семи дней специалисты зафиксировали еще шесть объектов, которые можно сопоставить по размеру с этим протуберанцем, однако ни один из них не представлял угрозы для Земли. Вместе с тем ученые выразили надежду, что выбросы плазменной структуры и дальше не будут оказывать воздействия на планету.

Ранее сообщалось, что в Солнечную систему вошел межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). Он, по словам экспертов, представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе. Максимальное сближение с Солнцем ожидается в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса.