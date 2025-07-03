Самый большой на Земле марсианский камень могут продать за 4 миллиона долларов

Фото: sothebys.com

Самый большой марсианский камень, который есть на Земле, может быть продан на аукционе за 4 миллиона долларов, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Метеорит, известный как NWA 16788, весит 24,5 килограмма и является самым большим марсианским метеоритом, которые обычно представляют собой небольшие фрагменты. NWA 16788 обнаружили в конце 2023 года в отдаленном районе Агадес в Нигере. Кроме того, марсианские метеориты редкие, поскольку всего на Земле их было найдено около 400.

Вице-председатель отдела науки и естественной истории Sotheby's Кассандра Хаттон рассказала, что NWA 16788 является самым ценным в своем роде, когда-либо выставлявшимся на аукционе.

"Огромный размер и узнаваемый красный цвет метеорита, пережившего путешествие в пространстве и времени, делают его находкой, которая встречается раз в жизни. Этот замечательный метеорит обеспечивает ощутимую связь с красной планетой – нашим небесным соседом, который уже давно захватывает воображение человечества", – добавила эксперт.

Согласно анализу внутреннего состава метеорита, он покинул поверхность Марса и оказался выброшен в космос после столкновения с астероидом, пришел удар был настолько мощным, что части камня превратились в стекло. На поверхности NWA 16788 можно также заметить стекловидную корку, которая появилась при его прохождении через земную атмосферу.

Аукцион пройдет в Нью-Йорке 16 июля. Профессор палеонтологии и эволюции в Шотландском университете Эдинбурга Стив Брусатте отметил, что будет обидно, если метеорит "исчезнет в хранлище какого-нибудь олигарха".

"Ему место в музее, где его можно изучать и где им могут наслаждаться дети, семьи и общественность в целом", – поделился ученый.

Планетолог и независимый научный сотрудник Школы физики и астрономии Лестерского университета Джулия Картрайт считает, что необходимо соблюдать баланс.

"В конечном счете, если бы не было рынка для поиска, сбора и продажи метеоритов, в наших коллекциях не было бы и близко такого количества – а это движет наукой!" – отметила физик.

Хотя она также добавила, что было бы здорово, если NWA 16788 был изучен или выставлен на всеобщее обозрение. По мнению Картайт, научный интерес к метеориту сохранится, а новый владелец может быть заинтересован в его изучении.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил отправить на пенсию Международную космическую станцию (МКС) и сосредоточиться на Марсе. Бизнесмен уже не первый раз говорит о Красной планете, например, в апреле 2024 года он утверждал, что для колонизации потребуется минимум 1 миллион человек и несколько миллионов тонн груза.