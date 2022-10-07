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Новости

07 октября, 18:30

Общество

Новости часа: предприниматели Москвы собрали около 10 млн руб на помощь мобилизованным

Новости часа: предприниматели Москвы собрали около 10 млн руб на помощь мобилизованным

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели Москвы за день собрали около 10 миллионов рублей на помощь мобилизованным. Об этом сообщил штаб по защите бизнеса Москвы.

Кабмин РФ заявил, что изменения в ПДД, в том числе для электросамокатов, вступят в силу с 1 марта 2023 года. Максимальная разрешенная скорость езды на этом виде транспорта составит не более 25 километров в час.

Уровень регистрируемой безработицы в России уменьшился до 0,8%. Зампред кабмина РФ Татьяна Голикова рассказала об этом в ходе заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

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