Синоптик пообещал солнечные выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что солнечная погода в столице ожидается в субботу и в первую половину дня воскресенья, 9 октября.

По прогнозам синоптика, в предстоящие выходные воздух в городе прогреется до 11...15 градусов.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Солнечный день будет в субботу и в первую половину, может быть до обеда, воскресенья.

Дальше, по словам эксперта, погоду начнет определять очередной атмосферный фронт, который принесет в Москву облачность и дождь.

"В воскресенье, 9 октября, с утра хорошая погода. К вечеру, где-то часам к 18, скорее всего, подойдет атмосферный фронт, и с 18 до 21 часа возможен дождь", – говорит Цыганков.

Днем в понедельник, 10 октября, воздух прогреется в пределах 11...14 градусов, добавил он. При этом в ночь на вторник температура по области в низких местах может составить 0 градусов и даже уйти в небольшой минус, отметил синоптик.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета На следующей неделе, возможно во вторник-среду, еще появится переменная облачность. То есть такого, чтобы целую неделю было солнце, не будет.

Ранее москвичам рассказали, какая погода ожидается в октябре. По долгосрочным прогнозам синоптиков, в этом месяце она окажется немного теплее климатической нормы.

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