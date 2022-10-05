"Настрой позитивный, боевой": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

В столице утвердили более десятка мер поддержки для семей мобилизованных. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Между тем в городе по-прежнему работают временные пункты мобилизации. В частности, они расположены в Музее Москвы, в театре Романа Виктюка и на ВДНХ. Кроме того, в Москве действует горячая линия – специалисты отвечают на вопросы о частичной мобилизации.



"Повестку вручили с работы. Настрой позитивный, боевой", – поделился один из призывников.

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