Облицовка дома обрушилась на рядом стоящие машины в Химках

В Химках на припаркованные во дворе машины со стены дома обрушилась облицовка. Все произошло на Молодежной улице.

Утром автовладельцы вышли к своим машинам, но увидели, что те буквально завалены плиткой. Люди рассказали, что это уже не первый случай. По их словам, плитка отваливается от стены здания регулярно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.