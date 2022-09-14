Пять человек погибли в результате обрушения жилого дома в столице Иордании

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Пять человек погибли в результате обрушения четырехэтажного жилого дома в центре столицы Иордании. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Управления общественной безопасности Амера ас-Сартауи и источники в Минздраве сообщает телеканал Al Mamlaka.

Уточняется, что тела погибших извлекли из-под завалов в ходе спасательных работ. Также сообщается, что в больницы Аммана поступили не менее 14 пострадавших.

На место трагедии выехал премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна. Он поручил компетентным органам начать расследование и установить причины ЧП.

Как рассказал агентству Ammon иорданский геолог Халед аш-Шавабка, здание могло рухнуть из-за ветхости и попадания под фундамент сточных вод. Именно по этой причине, отметил он, спасатели эвакуировали людей из соседних домов.

Ранее сообщалось, что в Калуге при частичном обрушении заброшенного здания погиб 13-летний школьник. Его придавило упавшей конструкцией. Еще одного 15-летнего подростка госпитализировали с переломами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.