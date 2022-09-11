Школьник погиб при обрушении заброшенного здания в Калуге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Калуге при частичном обрушении заброшенного здания погиб тринадцатилетний школьник, а его 15-летнего друга госпитализировали с переломами. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Калужской области.

"10 сентября 2022 года вечером на территории заброшенного здания в деревне Рождественно города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, который погиб на месте", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

