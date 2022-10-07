Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров порекомендовал тем гражданам, которые покидают РФ, надеть юбки и сменить имена на женские.

"Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в России была объявлена только частичная мобилизация, однако, по его словам, и этого достаточно для того, чтобы каждый выполнил свой долг и предложил полезные в бою навыки.

Ранее в палате адвокатов Москвы рассказали, что россияне, призванные в рамках частичной мобилизации по ошибке, возвращаются в запас. Такие граждане сохраняют статус, который у них был до получения повестки. Кроме того, они могут спокойно выезжать за пределы России.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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