Врачи предупредили об опасных побочных действиях парацетамола

Врачи предупреждают об опасных побочных эффектах парацетамола. При частом применении или превышении дозировки он может вызвать серьезные осложнения, вплоть до необходимости реанимации.

По словам гастроэнтеролога Владимира Латия, терапевтической считается доза не более 4 граммов в сутки. Ее превышение приводит к образованию в печени токсичного вещества, которое действует как яд, истощая защитные ресурсы органа.

