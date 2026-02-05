Форма поиска по сайту

Новости

05 февраля, 08:45

Общество

Врачи предупредили об опасных побочных действиях парацетамола

Новый перечень жизненно важных лекарств начнет действовать в России с 24 февраля

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Участвующих в буллинге школьников предложили переводить в спецучреждения

284 ребенка родились в Москве 4 февраля

Работников предупредили о риске лишиться оплаты из-за чаепитий и перекуров

Число признанных банкротами граждан в России превысило 600 тыс в 2025 году

Стоимость апартаментов в России может вырасти на 10%

Москвичи начали сдавать бытовую технику и электронику по новым правилам

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 15 градусов 5 февраля

Врачи предупреждают об опасных побочных эффектах парацетамола. При частом применении или превышении дозировки он может вызвать серьезные осложнения, вплоть до необходимости реанимации.

По словам гастроэнтеролога Владимира Латия, терапевтической считается доза не более 4 граммов в сутки. Ее превышение приводит к образованию в печени токсичного вещества, которое действует как яд, истощая защитные ресурсы органа.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

