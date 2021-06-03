Милонов призвал признать радикальный феминизм в РФ экстремистским направлением

Виталий Милонов призвал признать феминизм экстремизмом, так как радикальные феминистки, по его мнению, подрывают ценности общества. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Феминистки не дают покоя Милонову давно. В 2018 году он уже предлагал ввести уголовную ответственность за феминизм и наказывать за его пропаганду по статье 282 "О возбуждении ненависти либо вражды". При этом Виталий Милонов тоже не постеснялся в выражениях. Тогда он назвал феминисток "ведьмами и прислужницами дьявола". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.