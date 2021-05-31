Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме

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Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года стартовал со сдачи географии, химии и литературы, все экзамены прошли штатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Первые экзамены основного периода ЕГЭ 2021 года по географии, химии и литературе прошли в штатном режиме <...>. По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин пожелал удачи в сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ. Он отметил, что ЕГЭ является самым важным моментом для выпускников.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 24 июня.

Абитуриенты, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для того, чтобы получить аттестат, им хватит результатов экзамена по русскому языку.

