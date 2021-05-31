Психотерапевт рассказала, как избежать нервного срыва во время ЕГЭ

16:04
Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Психотерапевт Елена Чеботарева рассказала, как избежать нервного срыва во время ЕГЭ. Она посоветовала родителям не давить на детей, а самим школьникам – не зацикливаться на конкретной цели, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам врача, тревогу детям внушают сами родители, считая, что тем самым мотивируют своих чад на успешную сдачу. Однако это не помогает, к тому же дети часто боятся не провала, а того, что мамы и папы будут злиться и ругать их за неудачу, уточнила Чеботарева.
В экзаменационный период она посоветовала создать вокруг ребенка поддерживающую атмосферу, а собственную тревогу унять каким-то занятием или направить ее на физическую заботу о выпускнике. Важно обговаривать с детьми пути отступления, если они не наберут достаточное количество баллов: например выбрать вуз, где проходной балл меньше, или поступить сначала в колледж, а из него уже в институт.
Детям же Чеботарева рекомендовала не превозносить саму цель экзамена. Давление от осознания ее важности, а также большое волнение могут привести к тому, что даже хорошо подготовленные школьники сделают глупые ошибки, потеряются, опечатаются, подчеркнула она.
Важно отдыхать и отвлекаться, ходить гулять и заниматься физической активностью, поскольку это улучшает память, внимание и работоспособность. На экзамены нужно приходить выспавшимся и отдохнувшим, добавила психотерапевт.
"Стоит принять факт: чуда не случится, знания сами в голову не придут. Задача – показать максимум того, что уже имеешь. Но даже если не получится, жизнь на этом не заканчивается", – заключила она.
Ранее Сергей Собянин пожелал удачи в сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ. Он отметил, что ЕГЭ является самым важным моментом для выпускников.
31 мая в России начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 24 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: