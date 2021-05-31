Психотерапевт рассказала, как избежать нервного срыва во время ЕГЭ

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Психотерапевт Елена Чеботарева рассказала, как избежать нервного срыва во время ЕГЭ. Она посоветовала родителям не давить на детей, а самим школьникам – не зацикливаться на конкретной цели, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача, тревогу детям внушают сами родители, считая, что тем самым мотивируют своих чад на успешную сдачу. Однако это не помогает, к тому же дети часто боятся не провала, а того, что мамы и папы будут злиться и ругать их за неудачу, уточнила Чеботарева.

В экзаменационный период она посоветовала создать вокруг ребенка поддерживающую атмосферу, а собственную тревогу унять каким-то занятием или направить ее на физическую заботу о выпускнике. Важно обговаривать с детьми пути отступления, если они не наберут достаточное количество баллов: например выбрать вуз, где проходной балл меньше, или поступить сначала в колледж, а из него уже в институт.

Детям же Чеботарева рекомендовала не превозносить саму цель экзамена. Давление от осознания ее важности, а также большое волнение могут привести к тому, что даже хорошо подготовленные школьники сделают глупые ошибки, потеряются, опечатаются, подчеркнула она.

Важно отдыхать и отвлекаться, ходить гулять и заниматься физической активностью, поскольку это улучшает память, внимание и работоспособность. На экзамены нужно приходить выспавшимся и отдохнувшим, добавила психотерапевт.

"Стоит принять факт: чуда не случится, знания сами в голову не придут. Задача – показать максимум того, что уже имеешь. Но даже если не получится, жизнь на этом не заканчивается", – заключила она.

Ранее Сергей Собянин пожелал удачи в сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ. Он отметил, что ЕГЭ является самым важным моментом для выпускников.

31 мая в России начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 24 июня.

