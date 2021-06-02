Прием заявлений на выплаты на детей-школьников планируют начать 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прием заявлений на единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей-школьников планируют начать 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, выплаты будут выделены на 19,5 миллиона детей школьного возраста.

"Еще одна мера – это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года", – приводит слова Голиковой ТАСС.

Также помощь будет представлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

До этого стало известно, что с 1 июля 2021 года будет назначена выплата детям в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей.