Центр "Моя карьера" предложит москвичам подработку на лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре "Моя карьера" 3 июня пройдет день вакансий "Заработай этим летом" для тех, кто находится в поиске подработки или работы с неполной занятостью. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В мероприятии будут участвовать свыше 20 компаний. Среди них организатор детских праздников, парк аттракционов, сервис проката, банк, сеть салонов красоты, рекламное агентство, компания по сопровождению спортивных мероприятий, сеть автозаправок и другие.
Соискателям предложат работу аниматором, оператором проката инвентаря и аттракционов, финансовым консультантом, работником ресторана, администратором спа-салона, промоутером, стюардом, а также агентом по продажам.
По словам директора центра "Моя карьера" Ирины Швец, "Дни вакансий" – эффективный инструмент, позволяющий предложить работу максимальному числу соискателей в одной время.
"Частичная занятость и подработка летом всегда очень востребованы и пользуются популярностью у горожан, в том числе у молодежи и мам с маленькими детьми. Выбирая подходящее предложение, важно помнить, что даже самая обычная работа может стать первым шагом в построении будущей карьеры", – рассказала она.
Работодатели проинформируют о своих компаниях, вариантах оформления трудового договора, корпоративной культуре и ответят на вопросы соискателей. Кроме того, жители столицы смогут узнать о зарплате и возможностях прохождения дополнительного обучения, перспективах карьерного роста и социальных гарантиях.
Ранее центр "Моя карьера" анонсировал обучающий курс для женщин с детьми по созданию сайтов. Он рассчитан на один месяц и включает 10 занятий, которые начнутся 1 июня.
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