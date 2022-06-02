Очевидцы показали, как трое детей искупались в луже в День защиты детей в Перми

В Перми три ребенка отметили День защиты детей купанием в огромной луже во дворе. Качество воды их нисколько не смутило.

На кадрах видно, как они с восторгом ныряют в лужу и даже пытаются плыть. В управляющей компании заявили, что им не поступали никакие жалобы. Власти города пообещали оперативно очистить водосток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.