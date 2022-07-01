Москвичам рассказали, как работодатели должны помогать сотрудникам в жару

Синоптики предупредили о новой волне жары в городе. Эксперты считают, что высокая температура воздуха сказывается на производительности. При этом при очень сильной жаре в силу вступают нормы СанПиНа.

Эксперт по трудовому праву Елена Отто рассказала, что работодатель обязан сократить рабочий день на один час, если температура в офисе выше, чем 28,5 градуса. Если температура повышается до 29 градусов, то рабочий день может быть сокращен на два часа. При жаре выше 30 градусов рабочий день могут сократить на 4 часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

