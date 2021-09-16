Военно-патриотический центр обучил онлайн 25 тыс школьников из Москвы и Подмосковья

Воспитать патриотов в эпоху TikTok – такую задачу поставил перед собой Военно-патриотический центр. Об этом его представители рассказали на пресс-конференции в Агентстве городских говостей "Москва".

На время пандемии коронавируса шло онлайн-обучение. С его помощью основы начальной военной подготовки освоили 25 тысяч школьников Москвы и Подмосковья.

Стоит отметить, что с нового года патриотическое воспитание в школах включили в образовательный стандарт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.