Москвичам рассказали о преимуществах целевого обучения в колледжах

Целевое обучение в колледжах Москвы позволяет начать карьеру еще во время учебы на реальном производстве. Около тысячи студентов уже заключили такие договоры с ведущими промышленными предприятиями столицы.

С первого курса они начнут осваивать производственное оборудование, проходить практику и учиться у профессиональных наставников, что позволит им сразу приступить к работе без дополнительного обучения.

Таким образом, молодые люди получат гарантированное трудоустройство и зарплату, а предприятия – подготовленных специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.