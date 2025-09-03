03 сентября, 07:00Город
Москвичам рассказали о преимуществах целевого обучения в колледжах
Целевое обучение в колледжах Москвы позволяет начать карьеру еще во время учебы на реальном производстве. Около тысячи студентов уже заключили такие договоры с ведущими промышленными предприятиями столицы.
С первого курса они начнут осваивать производственное оборудование, проходить практику и учиться у профессиональных наставников, что позволит им сразу приступить к работе без дополнительного обучения.
Таким образом, молодые люди получат гарантированное трудоустройство и зарплату, а предприятия – подготовленных специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.