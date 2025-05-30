Сергей Собянин рассказал, как московские студенты получают практические навыки

Более 1,5 тысячи человек прошли производственную практику благодаря проекту "ТехноСтажировка", который был запущен на базе особой экономической зоны "Технополис Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в рамках сотрудничества московских промышленных предприятий с ведущими вузами страны студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Предприятия находят перспективных сотрудников и решают актуальные производственные задачи.

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