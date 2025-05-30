Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 14:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как московские студенты получают практические навыки

Сергей Собянин рассказал, как московские студенты получают практические навыки

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Более 1,5 тысячи человек прошли производственную практику благодаря проекту "ТехноСтажировка", который был запущен на базе особой экономической зоны "Технополис Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в рамках сотрудничества московских промышленных предприятий с ведущими вузами страны студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Предприятия находят перспективных сотрудников и решают актуальные производственные задачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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