Собянин: установка постоянных нейростимуляторов стала частью плановой медпомощи

Установка постоянных нейростимуляторов стала частью плановой медпомощи в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что за последние 6 лет подобных операций стало почти в 2,5 раза больше. Благодаря технологии врачи помогают людям справиться с хроническим болевым синдромом, который не вылечить лекарствами или хирургическим путем.

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