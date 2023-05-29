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Новости

15:30

Экономика

Новости часа: технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве

Новости часа: технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве

Собянин: летний сезон "Спортивных выходных" в Москве стартует 3 июня

Новости часа: летний сезон проекта "Спортивные выходные" начнется 3 июня

Собянин рассказал о благоустройстве территории у кластера "Ломоносов"

Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Собянин сообщил, что 237 социально значимых объектов построили в Москве за 12 лет

Собянин заявил о начале благоустройства территории Московского дворца пионеров

Собянин: больше 120 пунктов вакцинации будут работать на площадках для выгула собак

Собянин: с речных вокзалов Москвы можно отправиться в 30 крупных городов РФ

Собянин сообщил об успехах школьников столицы на Азиатской физической олимпиаде в Монголии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Спрос на активный отдых в России за год вырос на 10–30%. Таковы данные Российского союза туриндустрии.

Инфраструктура "Почты России" готова к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина. Уточняется, что сотрудники почтового оператора подготовили оборудование для транспортировки и определили зоны, в которых будут хранить вино.

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