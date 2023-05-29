Новости часа: технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.

Спрос на активный отдых в России за год вырос на 10–30%. Таковы данные Российского союза туриндустрии.

Инфраструктура "Почты России" готова к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина. Уточняется, что сотрудники почтового оператора подготовили оборудование для транспортировки и определили зоны, в которых будут хранить вино.