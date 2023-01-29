Собянин заявил, что в 2022 году число МСП в Москве превысило 830 тысяч

В прошлом году число малых и средних предприятий в Москве превысило 830 тысяч. Это на 7% больше показателя 2021 года, сообщил Сергей Собянин.

В Москве действует более 10 программ поддержки для предприятий. Самой популярной стали льготные кредиты. Ими воспользовались свыше 7 тысяч компаний. Также среди мер поддержки – гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общественного питания, покупку или лизинг оборудования. Всего в 2022 году городом выделено более 34 миллиардов рублей финансовой поддержки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.