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Собянин заявил, что в 2022 году число МСП в Москве превысило 830 тысяч

Собянин заявил, что в 2022 году число МСП в Москве превысило 830 тысяч

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В прошлом году число малых и средних предприятий в Москве превысило 830 тысяч. Это на 7% больше показателя 2021 года, сообщил Сергей Собянин.

В Москве действует более 10 программ поддержки для предприятий. Самой популярной стали льготные кредиты. Ими воспользовались свыше 7 тысяч компаний. Также среди мер поддержки – гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общественного питания, покупку или лизинг оборудования. Всего в 2022 году городом выделено более 34 миллиардов рублей финансовой поддержки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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