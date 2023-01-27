"Мой район. Навигатор": Южный речной порт превратят во второй Сити

Южный речной порт превратят во второй Сити. Территорию собираются сделать городом-курортом будущего.

Там появятся небоскребы и 25 гектаров парков в промзоне.

Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице. Ее длина составляет 13 километров. В планах создать собственную площадку для яхт, открытый бассейн и бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".