Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:20

Город

"Мой район. Навигатор": Южный речной порт превратят во второй Сити

"Мой район. Навигатор": Южный речной порт превратят во второй Сити

"Мой район. Навигатор": в столичных теплицах выращивают более 150 видов цветов

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли кластер "Ломоносов"

"Мой район. Навигатор": территорию Южного порта сделают городом-курортом будущего

Новости часа: США ввели визовые санкции против более 500 российских военных

Москвичам показали работу ледоколов "Риф" и "Норд"

Московский Росреестр в честь 15-летия провел экскурсию для студентов

Более 6,5 млн кв м жилья построили в Москве в 2022 году

"Интервью": Рафик Загрутдинов – о запуске последнего участка БКЛ

Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" займет лидирующие позиции в стране

Южный речной порт превратят во второй Сити. Территорию собираются сделать городом-курортом будущего.
Там появятся небоскребы и 25 гектаров парков в промзоне.

Высотки построят рядом с самой протяженной береговой линией в столице. Ее длина составляет 13 километров. В планах создать собственную площадку для яхт, открытый бассейн и бани. Еще одной местной достопримечательностью будет канатная дорога.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика