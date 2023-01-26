"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке наступил праздник весны

В Московском зоопарке наступил праздник весны. Так в КНР называют Китайский новый год. Первыми его отмечают панды.

Жуи и Дин-Дин чтут традиции своей родины и каждый год получают подарки – ростки бамбука и панда-кейки, упакованные в красочные коробочки. Вольеры тоже украсили: установили елки, развесили фонарики, лакомства и поставили больших картонных кроликов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.