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"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке наступил праздник весны

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке наступил праздник весны

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В Московском зоопарке наступил праздник весны. Так в КНР называют Китайский новый год. Первыми его отмечают панды.

Жуи и Дин-Дин чтут традиции своей родины и каждый год получают подарки – ростки бамбука и панда-кейки, упакованные в красочные коробочки. Вольеры тоже украсили: установили елки, развесили фонарики, лакомства и поставили больших картонных кроликов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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