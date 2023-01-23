Верблюд убил сторожа охотничьей базы в Омской области

Фото: телеграм-канал Mash

В Тюкалинском районе Омской области верблюд убил 51-летнего сторожа охотничьей базы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 января. Мужчина работал на базе недалеко от деревни Приозерка. Животное, находящееся на территории охотничьей базы, нанесло ему серьезные травмы. Работника госпитализировали, он скончался в медицинском учреждении.

По данному факту организована проверка.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы", – сообщили представители прокуратуры.

Также ведомство взяло на контроль доследственную проверку, которую проводит СУСК РФ.

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