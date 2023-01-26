"Мой район. Навигатор": киноконцертный комплекс построят на Лужнецкой набережной

На Лужнецкой набережной построят киноконцертный комплекс из шести зданий-лучей. Они протянутся в стороны от важных объектов района Хамовники.

Среди них – Дворец водных видов спорта и здание Российской академии наук. Строительство развернется на месте бывшего авиамоторного завода "Союз". Центр займет 15 тысяч квадратных метров площади. И благодаря ему образуется новый пешеходный маршрут.

Подробнее об этом – в программе "Мой район. Навигатор".