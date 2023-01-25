Вековые традиции: как в Москве отмечают День студента

25 января в России отмечают Татьянин день, который также считается Днем студенчества. В честь праздника в столице пройдет множество бесплатных мероприятий для молодых людей и обладательниц имени Татьяна. Рассказываем, как в целом этот день появился в России, какие традиции с ним связаны и как Москва отмечает его в 2023 году.



Императорский указ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздник имеет религиозные корни и связан с именем раннехристианской мученицы Татианы Римской, которую вспоминают в Русской православной церкви 25 января. По преданию, ее казнили именно в этот день.

На эту же дату в 1755 году пришлось подписание указа императрицы Елизаветы Петровны о создании Московского университета. Почти 40 лет спустя при учреждении был освящен храм во имя святой мученицы. В Татьянин день студенты собирались в нем на молебен. Так Татиана Римская стала считаться покровительницей студентов.

В конце XIX века император Николай I издал указ об утверждении 25 января праздника – Дня студента, который стал с размахом отмечаться молодежью. После революции о традиции забыли – только с 2005 года этот праздник стал в России официальным.

Студенческие традиции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В этот день студенты посещают праздничные литургии в Домовом храме мученицы Татианы при МГУ. После молебна наступает развлекательная часть: в вузах устраивают торжественные линейки и мероприятия. Например, в МГУ есть традиция: ректор Виктор Садовничий разливает студентам медовуху.

В свою очередь, в РУДН принято умасливать "живущего" в библиотеке главного корпуса Кота Ученого. Это бронзовая скульптура, давно ставшая символом успешной сессии. 25 января студенты приносят Коту сладости, сметану, трут нос и чешут за ухом.

Дату 25 января также принято считать именинами всех Татьян: обладательницам имени дарят подарки и поздравляют.

Еще многие верят, что в этот день можно предсказать погоду. Например, если праздник выдастся морозным и ясным, то лето будет теплое. Если пройдет снегопад, то летом ждать дождей.



Подарки от города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 25 по 27 января в столице пройдут праздничные мероприятия. Молодые люди смогут бесплатно покататься на 28 катках, большинство которых находится в городских парках. Для этого нужно заранее оформить билет на сайте парка и показать его на входе вместе со студенческим. Татьянам же необходимо будет предоставить паспорт.

Каток на ВДНХ подарит студентам и Татьянам скидки. Молодые люди также смогут посетить бесплатные экскурсии в павильонах и на территориях выставки.

В "Сокольниках" и Измайловском парке пройдут квесты, мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. В Парке Горького проведут соревнование по созданию контента для социальных сетей: участники будут снимать фото, видео, писать тексты на различных точках маршрута и выполнять специальные задания.

Кроме того, 27 января в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета проведут соревнование – "Гонку универов". В ней примут участие 35 команд столичных вузов. Участникам предстоит пройти спортивные и интеллектуальные испытания.