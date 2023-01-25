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Новости

25 января, 14:40

Экономика

"Деньги 24": Европа стала готовиться к эмбарго на российские нефтепродукты

"Деньги 24": Европа стала готовиться к эмбарго на российские нефтепродукты

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Европа и Россия активно стали готовиться к эмбарго на российские нефтепродукты, которое заработает через 10 дней. С 5 февраля ЕС перестает закупать у РФ виды бензина, дизеля и мазута.

Почему последствия от запрета поставок бензина, дизеля и мазута могут быть для нашей экономики серьезнее, чем от эмбарго на российскую нефть? Может ли из-за этого подешеветь топливо на АЗС?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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